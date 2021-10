Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il bollettino Covid Italia di oggi, mercoledì 6 ottobre 2021, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. Il bollettino con i numeri dalla Lombardia e dalla Sicilia, dalla Puglia e dal Lazio, dalla Toscana e dalla Campania. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. Ecco i numeri delle regioni: In Toscana sono 229 i nuovi contagi Covid (219 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico), che portano il totale a 283.518 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildi, mercoledì 6 ottobre 2021, con dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – su, ricoveri, morti. Ilcon idalla Lombardia e dalla Sicilia, dalla Puglia e dal Lazio, dalla Toscana e dalla Campania. Idelle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in. Ecco idelle: In Toscana sono 229 i nuovi(219 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico), che portano il totale a 283.518 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo ...

Advertising

Adnkronos : #Covid oggi in #Russia, 929 morti e 25.133 contagi in 24 ore. - Adnkronos : Covid, #Ricciardi: “Muoiono i non vaccinati”. - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Coronavirus - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Covid, oggi a Prato nessun decesso ma nuovi contagi in aumento' - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni: I dati e i numeri su contagi, ricoveri e… -