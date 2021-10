Covid, in Lombardia 449 nuovi positivi: 26 a Bergamo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A fronte di 54.574 tamponi effettuati, sono 449 i nuovi positivi (0,8%) in Lombardia nella giornata di mercoledì 6 ottobre. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-7), mentre segna un +4 il saldo delle terapie intensive (63 in totale). Due i decessi nelle ultime 24 ore. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 54.574, totale complessivo: 15.325.626 – i nuovi casi positivi: 449 – in terapia intensiva: 63 (+4) – i ricoverati non in terapia intensiva: 351 (-7) – i decessi, totale complessivo: 34.069 (+2) I nuovi casi per provincia: Milano: 143 di cui 71 a Milano città; Bergamo: 26; Brescia: 69; Como: 20; Cremona: 29; Lecco: 7; Lodi: 7; Mantova: 6; Monza e Brianza: 58; Pavia: 17; Sondrio: 10; Varese: 37. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A fronte di 54.574 tamponi effettuati, sono 449 i(0,8%) innella giornata di mercoledì 6 ottobre. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-7), mentre segna un +4 il saldo delle terapie intensive (63 in totale). Due i decessi nelle ultime 24 ore. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 54.574, totale complessivo: 15.325.626 – icasi: 449 – in terapia intensiva: 63 (+4) – i ricoverati non in terapia intensiva: 351 (-7) – i decessi, totale complessivo: 34.069 (+2) Icasi per provincia: Milano: 143 di cui 71 a Milano città;: 26; Brescia: 69; Como: 20; Cremona: 29; Lecco: 7; Lodi: 7; Mantova: 6; Monza e Brianza: 58; Pavia: 17; Sondrio: 10; Varese: 37.

