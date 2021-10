Circoscrizione 6 | il consigliere di FdI Robella ringrazia i “camerati” per il voto Poi cancella il post | “Molto rumore per nulla”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Unsu Facebook in cuichi lo ha votato, quelle 91 preferenze che hanno permesso a Massimodi entrare nel consiglio didella 6, in Barriera di Milano. Ma nel testo pubblicato su Facebook ildi Fratelli d’Italia oltre agli amici che “mi sono stati vicino”anche i “tantiche hanno lavorato per farmi rientrare in”. Ricevendo anche commenti di plauso e complementi. Il messaggio però non è passato inosservato a Marco Grimaldi di Sinistra Ecologista che in riferimento a Fratelli d’Italia commenta: “Pensate che la candidata al Consiglio comunale di Fratelli d’Italia che ha preso più preferenze, a Roma, è Rachele Mussolini, nipote di Benito e i neo eletti consiglieri di ...

Carmela_oltre : RT @ioconsigliere: comunque Fidanza è il capogruppo di FDI al parlamento europeo, non il consigliere di circoscrizione #piazzapulita - ioconsigliere : comunque Fidanza è il capogruppo di FDI al parlamento europeo, non il consigliere di circoscrizione #piazzapulita - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: 'Volevo ringraziare coloro che mi hanno dato una mano (...). Amici e TANTI CAMERATI che hanno lavorato x farmi rientrar… - CiccioniSe : RT @ultimenotizie: 'Volevo ringraziare coloro che mi hanno dato una mano (...). Amici e TANTI CAMERATI che hanno lavorato x farmi rientrar… - isamiccoli52 : RT @ultimenotizie: 'Volevo ringraziare coloro che mi hanno dato una mano (...). Amici e TANTI CAMERATI che hanno lavorato x farmi rientrar… -

"Volevo ringraziare i tanti camerati di Torino che hanno lavorato per farmi rientrare in. La destra sociale in Fratelli d'Italia!", scrive all'indomani della sua elezione nel consiglio ...Antonino Minicuci,metropolitano e comunale di Reggio Calabria, si congratula con il ... in particolare nellaSud. Il già candidato sindaco di Reggio Calabria per la ...Dopo il caso della presunta vicinanza di FdI ad ambienti dell’estrema destra milanese come testimonierebbero le immagini della video inchiesta del ...La strada: i voti per Pazzano oasi di libertà in un sistema clientelare. E un gruppo d'intellettuali chiede una riflessione sulla maxicondanna a Lucano ...