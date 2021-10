Bargiggia su Sarri: “Prigioniero del suo personaggio. Alla Lazio…” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sul suo sito ufficiale, ha parlato il giornalista Paolo Bargiggia: facendo delle dichiarazioni nei confronti di Sarri. Le parole di Paolo Bargiggia “La Lazio? Sarri non è ancora riuscito ad avere un impatto importante sul gruppo. Penso che l’ex allenatore del Napoli sia troppo Prigioniero del suo personaggio e anche banale nelle uscite pubbliche”. Fonte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Bargiggia su Ronaldo: “A Manchester solo per una questione di soldi” Bargiggia sulla Juventus: “Una barzelletta. Non riesce a farsi rispettare neanche…” Bargiggia su Dybala: “Siamo alle comiche. Tiene sotto scacco la Juventus” Bargiggia ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sul suo sito ufficiale, ha parlato il giornalista Paolo: facendo delle dichiarazioni nei confronti di. Le parole di Paolo“La Lazio?non è ancora riuscito ad avere un impatto importante sul gruppo. Penso che l’ex allenatore del Napoli sia troppodel suoe anche banale nelle uscite pubbliche”. Fonte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::su Ronaldo: “A Manchester solo per una questione di soldi”sulla Juventus: “Una barzelletta. Non riesce a farsi rispettare neanche…”su Dybala: “Siamo alle comiche. Tiene sotto scacco la Juventus”...

