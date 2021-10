Anticipazioni Uomini e Donne: Marcello liquida Ida | Il pubblico è incredulo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dalle Anticipazioni di Uomini e Donne scopriamo che c’è aria di crisi, soprattutto riguardante la nuova coppia Marcello Messina e Ida Platano. Una conoscenza pronta a fiorire e, subito dopo, tensione e nervosismo. Cos’è successo? Marcello Messina e Ida Platano-AltranotiziaA Uomini e Donne, c’è tempesta tra la splendida hairstylist e l’affascinante agente immobiliare. Inizialmente entusiasti di approfondire la conoscenza e, anzi, per Ida, è l’occasione per trovare il vero amore. Baci e passione sono all’ordine del giorno e la felicità è talmente palpabile da toccare il cielo con un dito. Ma, improvvisamente, qualcosa si interrompe e la magia svanisce come un bel sogno dal quale brutalmente ci si deve risvegliare. Qual è stata la causa scatenante che ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dallediscopriamo che c’è aria di crisi, soprattutto riguardante la nuova coppiaMessina e Ida Platano. Una conoscenza pronta a fiorire e, subito dopo, tensione e nervosismo. Cos’è successo?Messina e Ida Platano-AltranotiziaA, c’è tempesta tra la splendida hairstylist e l’affascinante agente immobiliare. Inizialmente entusiasti di approfondire la conoscenza e, anzi, per Ida, è l’occasione per trovare il vero amore. Baci e passione sono all’ordine del giorno e la felicità è talmente palpabile da toccare il cielo con un dito. Ma, improvvisamente, qualcosa si interrompe e la magia svanisce come un bel sogno dal quale brutalmente ci si deve risvegliare. Qual è stata la causa scatenante che ...

