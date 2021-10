Voglio essere un mago: le anticipazioni della terza puntata su Rai 2 (Di martedì 5 ottobre 2021) , 5 ottobre Questa sera, 5 ottobre 2021, alle ore 21.20 va in onda la terza puntata di Voglio essere un mago, il nuovo reality-talent prodotto da Rai 2 in collaborazione con Stand by me. In questo appuntamento, oltre alle lezioni di Grandi Illusioni con Eleonora di Cocco, il professore Jack Nobile farà riflettere gli aspiranti maghi su cosa significhi essere se stessi, mentre il “magister” Raul Cremona li aiuterà a trovare il loro personaggio scenico. All’interno del Labirinto della Masone, il più grande al mondo, gli apprendisti avranno inoltre l’opportunità di assistere ad una esibizione seguita da una lezione di Andrew Basso, tra i maggiori escapologi del ventunesimo secolo, star mondiale della magia. Altro ospite della ... Leggi su tpi (Di martedì 5 ottobre 2021) , 5 ottobre Questa sera, 5 ottobre 2021, alle ore 21.20 va in onda ladiun, il nuovo reality-talent prodotto da Rai 2 in collaborazione con Stand by me. In questo appuntamento, oltre alle lezioni di Grandi Illusioni con Eleonora di Cocco, il professore Jack Nobile farà riflettere gli aspiranti maghi su cosa significhise stessi, mentre il “magister” Raul Cremona li aiuterà a trovare il loro personaggio scenico. All’interno del LabirintoMasone, il più grande al mondo, gli apprendisti avranno inoltre l’opportunità di assistere ad una esibizione seguita da una lezione di Andrew Basso, tra i maggiori escapologi del ventunesimo secolo, star mondialemagia. Altro ospite...

Advertising

PrimeVideoIT : Stanotte ci ho riflettuto e ho deciso che nella vita voglio essere come Patrice Evrà ?? - raffaellapaita : Per l’alluvione del 2014 i leghisti associavano la piena del fiume alla mia figura. Non so se ci fosse #Morisi diet… - chetempochefa : “In un mondo in cui i vecchi fanno finta di essere giovani, io voglio fare il vero vecchio. L'eremitaggio per me è… - eg_katt : RT @QLexPipiens: Un messaggio ai tifosi leghisti, che evidentemente peccano delle capacità di base del discernimento critico - e per questo… - e_cavagna : RT @QLexPipiens: Un messaggio ai tifosi leghisti, che evidentemente peccano delle capacità di base del discernimento critico - e per questo… -