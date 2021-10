Venezia | Zanetti | «Bilancio buono | in Serie A possiamo starci»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 ottobre 2021) L’allenatore delPaoloha fatto ildopo le prime sette giornate di campionato Paolo, allenatore del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha fatto ildella sua squadra dopo le prime sette giornate diA.– «Potevamo fare qualcosa di più. Se penso alla gara con lo Spezia, di certo come prestazione meritavamo di portare a casa dei punti. Per il resto nelle ultime partite siamo andati in crescendo e mi sta bene. Le prime non le conto: c’era una squadra assemblata con tanti nuovi stranieri, totalmente in costruzione. Ma quelle gare sono servite, ci hanno fatto capire tante cose. Dalla vittoria di Empoli in poi, abbiamo dato continuità di prestazione, se non di risultati. ...