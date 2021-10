Tornado a Catania | danni e feriti | alberi e lampioni sradicati | strade in tilt

(Di martedì 5 ottobre 2021) Un violento ‘’ seguito da pioggia e grandine si è abbattuto nel centro storico di, flagellata dal maltempo, causandoe serianche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Diversi glie icaduti. La circonvallazione diè andata completamente ina causa della presenza disul selciato. Il 118, i vigili del Fuoco e la Protezione civile comunale e regionale sono stati allertati per i numerosi interventi di soccorso che si sono resi necessari. Novantacinque gli interventi richiesti ai Vigili del Fuoco. Dal comando provinciale hanno fatto sapere che “viene trattenuto del personale in servizio, compreso il Nucleo Sommozzatori di ...

Appena pronta - fa sapere il sindaco di Catania - l'ordinanza verrà pubblicata sul sito web. Sulla propria pagina Facebook il Comune di Catania raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi necessari. Alberi sradicati e grandine. Circonvallazione in tilt. Lievemente contusi quattro canoisti. Danni anche nel Siracusano e nel resto del Catanese. Tre turisti salvati sull'Etna. Era prevedibile dopo un'estate secca e infuocata. Con l'autunno il maltempo presenta il conto. Ed è pesante: allagamenti, frane e dighe in pericolo da Nord a Sud, perfino un tornado a Catania con danni.