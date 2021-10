Nobel per la Fisica al romano Giorgio Parisi: premiato per gli studi sui sistemi complessi (Di martedì 5 ottobre 2021) Giorgio Parisi, fisico romano che ha studiato i sistemi complessi, ha vinto il premio Nobel per la Fisica assegnato stamattina. Divide il premio con Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann, che hanno... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 5 ottobre 2021), fisicoche haato i, ha vinto il premioper laassegnato stamattina. Divide il premio con Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann, che hanno...

Ultime Notizie dalla rete : Nobel per Nobel Fisica all'italiano Giorgio Parisi, Manabe e Hasselmann Il premio Nobel per la Fisica 2021 va ad un italiano, Giorgio Parisi, insieme ai colleghi, il giapponese Syukuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann. Parisi, fisico teorico dell'Università Sapienza di Roma e ...

