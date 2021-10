Morta sul lavoro: pm chiude indagini Luana con 3 indagati (Di martedì 5 ottobre 2021) La procura di Prato ha chiuso le indagini sulla morte di Luana D'Orazio, l'operaia ventiduenne madre di un bambino, trascinata in un macchinario nella ditta tessile di Montemurlo (Prato) di cui era ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) La procura di Prato ha chiuso lesulla morte diD'Orazio, l'operaia ventiduenne madre di un bambino, trascinata in un macchinario nella ditta tessile di Montemurlo (Prato) di cui era ...

Advertising

fanpage : Sono stati raccolti 33mila euro per il futuro del piccolo Alessio, il bimbo di appena 5 anni che ha perso la madre… - RomanoAng : RT @Avvenire_Nei: Luana e l’orditoio manomesso. Quanto vale la vita di chi lavora? - bitingournaiIs : io al rep tour che non conoscevo le parole di so it goes mentre tutti la cantavano la squarciagola accanto a me sar… - closetojone : stamattina sale uno sul bus e 'figa ma questi mi scambiano per uno studente e invece MI VO A CA' A DURMI' io morta - marikat91 : @louisismymen sul letto stanca morta -