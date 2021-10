Michele Migliore, il decano dei pescatori del Borghetto di Ostia compie 80 anni (Di martedì 5 ottobre 2021) È il decano dei pescatori dell’omonimo Borghetto di Ostia ed è ancora nel pieno della sua attività lavorativa. Michele Migliore compie domani, 6 ottobre, 80 anni. Il figlio Giuseppe non potrà essere con lui, visto che lavora in una zona di Londra, a Northwook, in Inghilterra. “Vivendo e lavorando presso la NATO di Northwood, non ho possibilità di recarmi personalmente – scrive nel messaggio di auguri al padre –. Qualora possibile, vorrei partecipare gli auguri di compleanno di mio Papà Migliore Michele, con questa foto che più lo descrive”. Domani il papà raggiungerà il traguardo delle 80 primavere. “È il decano dei pescatori dell’omonimo Borghetto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) È ildeidell’omonimodied è ancora nel pieno della sua attività lavorativa.domani, 6 ottobre, 80. Il figlio Giuseppe non potrà essere con lui, visto che lavora in una zona di Londra, a Northwook, in Inghilterra. “Vivendo e lavorando presso la NATO di Northwood, non ho possibilità di recarmi personalmente – scrive nel messaggio di auguri al padre –. Qualora possibile, vorrei partecipare gli auguri di compleanno di mio Papà, con questa foto che più lo descrive”. Domani il papà raggiungerà il traguardo delle 80 primavere. “È ildeidell’omonimodi ...

Michele Migliore, il decano dei pescatori del Borghetto di Ostia compie 80 anni Il Corriere della Città Amministrative 2021, le reazioni Si sono conclude le elezioni Amministrative 2021 con la vittoria di Michele de Pascale il quale si riconferma sindaco di Ravenna per altri cinque anni. Di seguito i commenti di alcuni esponenti dei pa ...

