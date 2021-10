“Ma è già così bella?”. Belen Rodriguez, la figlia Luna Marì cresciuta e splendida: “E che occhi” (Di martedì 5 ottobre 2021) Pensare che c’era qualcuno che non dava alcuna fiducia a Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese. Probabilmente per la differenza di età che c’è tra loro, lei è undici anni più grande dell’hair stylist campano e la loro storia sembrava nata solo per gossip o comunque non pareva avere presupposti seri. Ed ecco che Luna Marì nascendo ha tolto ogni dubbio. Insomma, ormai da mesi è arrivato il momento di ricredersi. Belen Rodriguez e il suo Antonino Spinalbese si amano, e alla follia. D’altra parte loro non lo avevano mai nascosto, ma chi avrebbe mai immaginato che il desiderio di dar vita ad una famiglia insieme si realizzasse così velocemente. Adesso Luna Marì è il senso delle loro giornate, il loro ... Leggi su tuttivip (Di martedì 5 ottobre 2021) Pensare che c’era qualcuno che non dava alcuna fiducia aed Antonino Spinalbese. Probabilmente per la differenza di età che c’è tra loro, lei è undici anni più grande dell’hair stylist campano e la loro storia sembrava nata solo per gossip o comunque non pareva avere presupposti seri. Ed ecco chenascendo ha tolto ogni dubbio. Insomma, ormai da mesi è arrivato il momento di ricredersi.e il suo Antonino Spinalbese si amano, e alla follia. D’altra parte loro non lo avevano mai nascosto, ma chi avrebbe mai immaginato che il desiderio di dar vita ad una famiglia insieme si realizzassevelocemente. Adessoè il senso delle loro giornate, il loro ...

sbonaccini : Superati 3milioni e 300mila persone vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna, che corrispondono all’82.4% di… - chiellini : Vincere una partita è già emozionante, vincere un derby così è straordinario!!! Forza Juve!!! ???? Avanti così!!!… - borghi_claudio : @BarberiniFosca @FabioFZ3 @KavhOctavia @valy_s Forse è il caso di ricordare per buona memoria.… - beppeinterista : @Zelgadis265 @_esegesi_ @marifcinter Se poi x voi va bene chiunque ok, però so già che quelli che parlano così ora… - Fed53807522 : @asiasinasce Bombolona già fa ridere così ???? -

Ultime Notizie dalla rete : già così Ciclismo, Ranking UCI (5 ottobre): Sonny Colbrelli sale al 7° posto! Italia quarta, Pogacar resta in testa ... l'Italia rafforza il quarto posto con 10.154 punti, precedendo così Olanda (10.023,66) e Gran Bretagna (9.332,6). Il podio resta invariato: il Belgio si è già assicurato il numero 1 a fine stagione (...

Orologi: Audemars Piguet Royal Oak, sogno e desiderio del collezionismo vintage ... decide di giocarsi il tutto per tutto: contatta Gerald Genta, all'epoca giovane ma già apprezzato ... a proprio agio nella sala di un consiglio di amministrazione così come sulla vetta di una montagna. ...

Monaco: "Bari? Così ha la strada spianata. Avellino e Catanzaro già fuori" BARI CALCIO ... l'Italia rafforza il quarto posto con 10.154 punti, precedendoOlanda (10.023,66) e Gran Bretagna (9.332,6). Il podio resta invariato: il Belgio si èassicurato il numero 1 a fine stagione (...... decide di giocarsi il tutto per tutto: contatta Gerald Genta, all'epoca giovane maapprezzato ... a proprio agio nella sala di un consiglio di amministrazionecome sulla vetta di una montagna. ...