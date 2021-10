Kobo Sage e Kobo Libra 2 | eReader con Bluetooth integrato

Leggi su all-i-tech

(Di martedì 5 ottobre 2021) Nonostante il continuo evolversi di tablet come l’iPad mini e gli smartphone con schermi ultra ampi, il mercato degli eBook rappresenta ancora una grossa fetta. Infatti questo mercato è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni, confunzionali quasi quanto i tablet Android. Nonostante Amazon eabbiano continuato a concentrarsi maggiormente sul lato tradizionale di questi dispositivi, i nuovi2 si avvicinano molto ai tablet tradizionali, in particolare grazie ad una nuova funzionalità che mette sotto i riflettori gli audiolibri di. Gli audiolibri esistono da anni e il numero di acquisti di Audible da parte di Amazon ha dimostrato che il settore considera ...