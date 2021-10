I Rolling Stones e il tour senza Charlie Watts | Mick Jagger | “Voleva che lo facessimo”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Isono in. Lo storico batterista del gruppo è scomparso alla fine del mese di agosto ma aveva già comunicato il suo ritiro dalle scene. Ancor prima di morire, i fan sapevano chenon sarebbe partito ina causa di sopraggiunti motivi di salute che richiedevano ulteriori accertamenti.stesso aveva comunicato il nome del suo sostituto. A prende il suo posto nelmondiale deiè effettivamente stato Steve Jordan. A fare il suo nome, lo stesso batterista in tempi non sospetti, settimane prima della sua dipartita: “Ho chiesto al mio grande amico Steve Jordan di ...

Andare avanti senza Charlie Watts, è stato lui stesso ad ammetterlo, sarà dura. Ma Mick Jagger conferma che inon ci pensano proprio a farmarsi. E risponde a quelli che dicono che invece, dopo una perdita del genere, la leggendaria rock band britannica farebbe meglio a fermarsi, per non fare la ...Mick Jagger deiè tornato sulla scomparsa di Charlie Watts, svelando alcuni aspetti del loro rapporto. Passano i giorni, ma l'assenza di Charlie Watts si fa sempre più pesante nel cuore e nelle vite ...La prima sfilata fisica del designer americano, che firma la sua terza collezione per la maison, mescola reminiscenze gotiche e dettagli sartoriali e chiama Josh Smith per una collaborazione pastello ...La fortuna di fare inattese e felici scoperte cercando altro non è una novità nel campo musicale. Prendete il caso di Gianluca Tramontana, giornalista e broadcaster milanese di nascita ma di lunghissi ...