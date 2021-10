Giornata di rovesci anche copiosi, migliora, un poco, mercoledì (Di martedì 5 ottobre 2021) Acqua ne abbiamo? Dopo la nottata all’insegna delle piogge e dei temporali, Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprie cosa succederà a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. ANALISI GENERALE Un intenso sistema frontale collegato a una profonda struttura depressionaria a nord del Regno Unito ha attraversato nella serata di lunedì il nord Italia, apportando piogge intense e temporali. In mattinata è atteso il transito del fronte occluso che porterà rovesci diffusi da ovest verso nord-est, diretti in particolare verso le Prealpi, localmente di forte intensità. Da mercoledì assisteremo a un parziale miglioramento, anche se l’instabilità al seguito della perturbazione continuerà a interessare parzialmente la Lombardia. Le temperature subiranno una generale diminuzione, prima ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 ottobre 2021) Acqua ne abbiamo? Dopo la nottata all’insegna delle piogge e dei temporali, Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprie cosa succederà a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. ANALISI GENERALE Un intenso sistema frontale collegato a una profonda struttura depressionaria a nord del Regno Unito ha attraversato nella serata di lunedì il nord Italia, apportando piogge intense e temporali. In mattinata è atteso il transito del fronte occluso che porteràdiffusi da ovest verso nord-est, diretti in particolare verso le Prealpi, localmente di forte intensità. Daassisteremo a un parzialemento,se l’instabilità al seguito della perturbazione continuerà a interessare parzialmente la Lombardia. Le temperature subiranno una generale diminuzione, prima ...

