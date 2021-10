Gf vip | Manuel Bortuzzo sbotta con Lulù Selassié | “Non dirmi cosa fare”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 5 ottobre 2021)Hailé Sélassié continuano a far discutere, per la loro conoscenza avviata al rinnovato Gf vip unita alla gelosia che ora lei dimostra di nutrire nei riguardi di lui. I due ad oggi non definiscono il loro rapporto, nonostante tra loro via siano state diverse effusioni nella Casa, e in queste oreha però manifestato una forte intolleranza nei riguardi di una coinquilina vip per un’attenzione che quest’ultima ha rivolto a. Ma non solo. Confrontatasi consul fastidio avvertito nella Casa,si è detta provata anche per la reazione di lui all’attenzione “indigesta”. Il che ha scatenato il totale disappunto del gieffino disabile, che ora frena sul nascere quella che sembra essere una morbosa gelosia della conoscente. ...