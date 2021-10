Compleanno in bianco e nero in Laguna (Di martedì 5 ottobre 2021) Venezia ha compiuto 1.600 anni il 25 marzo scorso (Ariete: istintiva, coraggiosa, impaziente), ma siccome in primavera ci si trovava in quei momenti cupi di coprifuoco, zone a semaforo e regioni chiuse, non si è potuto festeggiare a dovere. Si vedeva solo un mesto striscione sul ponte degli Scalzi, come un biglietto Hallmark anonimo dimenticato in cucina. Così si cercano i modi per celebrare (e sfruttare il brand Venezia). Film evento, convegni, mostre. Attira l’attenzione tra i vari poster culturali sui muri quello della mostra fotografica Hypervenezia, con un bel font allungato rosso acceso, ospitata nel Palazzo Grassi di F. Pinault, suocero di Salma Hayek e fondatore di Kering. Tutto il primo piano permette una “passeggiata” in città, sestiere dopo sestiere, un serpente di foto ad altezza sguardo sui muri grigi di palazzi e scorci, accompagnati da una musica ambient. Nemmeno ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Venezia ha compiuto 1.600 anni il 25 marzo scorso (Ariete: istintiva, coraggiosa, impaziente), ma siccome in primavera ci si trovava in quei momenti cupi di coprifuoco, zone a semaforo e regioni chiuse, non si è potuto festeggiare a dovere. Si vedeva solo un mesto striscione sul ponte degli Scalzi, come un biglietto Hallmark anonimo dimenticato in cucina. Così si cercano i modi per celebrare (e sfruttare il brand Venezia). Film evento, convegni, mostre. Attira l’attenzione tra i vari poster culturali sui muri quello della mostra fotografica Hypervenezia, con un bel font allungato rosso acceso, ospitata nel Palazzo Grassi di F. Pinault, suocero di Salma Hayek e fondatore di Kering. Tutto il primo piano permette una “passeggiata” in città, sestiere dopo sestiere, un serpente di foto ad altezza sguardo sui muri grigi di palazzi e scorci, accompagnati da una musica ambient. Nemmeno ...

