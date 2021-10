Afghanistan, rischio blackout. Troppi i debiti verso chi fornisce l’elettricità (Di martedì 5 ottobre 2021) Gli afghani devono risarcire 62 milioni di dollari di sola energia elettrica. 51 milioni di questi sono stati contratti con Tagikistan, Uzbekistan, Iran e Turkmenistan Leggi su lastampa (Di martedì 5 ottobre 2021) Gli afghani devono risarcire 62 milioni di dollari di sola energia elettrica. 51 milioni di questi sono stati contratti con Tagikistan, Uzbekistan, Iran e Turkmenistan

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan rischio Lotta al cambiamento climatico: le raccomandazioni di "The Last 20" È il caso dell'Afghanistan, per esempio, dove i diritti delle donne, dei bambini e delle minoranze sono drammaticamente a rischio. Chiediamo quindi che la comunità internazionale dia priorità alla ...

Afghanistan, online i dati di EMERGENCY sui 20 anni di guerra ... molto dinamica in Afghanistan", spiegava Gino Strada. Questa rete ha permesso una riduzione sia del lasso di tempo entro il quale i pazienti vengono operati, sia del rischio di mortalità durante i ...

Afghanistan, rischio blackout. Troppi i debiti verso chi fornisce l’elettricità La Stampa Oxfam: Ue agisca per i reinsediamenti dei profughi afghani L'appello lanciato con altre organizzazioni, alla vigila del summit sulla crisi in programma il 7 ottobre. Coinvolti 36mila rifugiati a rischio, già identificati dall'Unhcr ...

Afghanistan: Sereni, bisogna essere pragmatici “Certamente non è nelle nostre corde un riconoscimento del governo afghano, ma bisogna essere pragmatici. Ci stanno parlando le Nazioni Unite“. Rispetto a quanto registrato dai colloqui avuti con Unhc ...

