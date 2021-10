Stanley Tucci in cura per il tumore mentre registrava Searching for Italy: "Non riuscivo a mangiare niente" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Stanley Tucci ha parlato del suo rapporto col cibo e della convalescenza dal tumore durante le riprese di Searching for Italy. Durante la promozione del suo nuovo libro di memorie Taste: My Life Through Food, Stanley Tucci ha rivelato che all'epoca della registrazione della serie CNN Stanley Tucci: Searching for Italy, l'attore si stava ancora riprendendo dal trattamento per il cancro e non riusciva a mangiare niente. Stanley Tucci ha fornito nuovi dettaglia sulla battaglia contro il cancro che ha affrontato tre anni fa in una nuova conversazione con il New York Times, spiegando l'impatto avuto dalla malattia sulla sua vita. Dopo tre ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 ottobre 2021)ha parlato del suo rapporto col cibo e della convalescenza daldurante le riprese difor. Durante la promozione del suo nuovo libro di memorie Taste: My Life Through Food,ha rivelato che all'epoca della registrazione della serie CNNfor, l'attore si stava ancora riprendendo dal trattamento per il cancro e non riusciva aha fornito nuovi dettaglia sulla battaglia contro il cancro che ha affrontato tre anni fa in una nuova conversazione con il New York Times, spiegando l'impatto avuto dalla malattia sulla sua vita. Dopo tre ...

