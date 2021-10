Si frattura il femore, soccorsa da 118 e vigili del fuoco (Di lunedì 4 ottobre 2021) Monreale – Intervento coordinato di 118 e vigili del fuoco per prelevare una donna che ha subito la rottura del femore nel suo appartamento. L’intervento questo pomeriggio a Monreale in via Venero all’interno del residence Villa Elisa. La donna, un’anziana, è stata vittima di un incidente domestico rimediando la frattura al femore. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per prelevare la donna dal suo appartamento. I pompieri sono arrivati con una autoscala e hanno calato l’anziana che, in seguito, è stata trasportata in ospedale. Sul posto anche gli uomini del Corpo di polizia municipale di Monreale per la gestione della viabilità. (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di lunedì 4 ottobre 2021) Monreale – Intervento coordinato di 118 edelper prelevare una donna che ha subito la rottura delnel suo appartamento. L’intervento questo pomeriggio a Monreale in via Venero all’interno del residence Villa Elisa. La donna, un’anziana, è stata vittima di un incidente domestico rimediando laal. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno richiesto l’intervento deidelper prelevare la donna dal suo appartamento. I pompieri sono arrivati con una autoscala e hanno calato l’anziana che, in seguito, è stata trasportata in ospedale. Sul posto anche gli uomini del Corpo di polizia municipale di Monreale per la gestione della viabilità. (Monrealelive.it)

