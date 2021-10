Serie A femminile, dati ascolto in crescita (Di lunedì 4 ottobre 2021) dati d’ascolto in continua crescita: il big match della 5ª giornata, trasmesso sabato in chiaro su LA7 e LA7d, ha sfiorato il 2% di share Leggi su itasportpress (Di lunedì 4 ottobre 2021)d’in continua: il big match della 5ª giornata, trasmesso sabato in chiaro su LA7 e LA7d, ha sfiorato il 2% di share

Advertising

PeterOliva00 : @PhenrirMailoki @skxviii L'ho sempre trovato abbastanza banale come design in generale, è un umano spellato con dei… - KillTheCarp : Ma il pomigliano femminile in serie A, potrei andarlo a vedere prima o poi - LFootball_ : ? Quando #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown ma noi abbiamo #twitter! ?? ?? Approfittatene per leggere le… - news24_inter : Le parole del tecnico del #Pomigliano ?? - sportface2016 : #SerieAFemminile: oltre 235mila spettatore per il big match #Roma-#Juventus -