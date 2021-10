Serie A donne, il Sassuolo batte la Lazio e raggiunge la Juve in vetta (Di lunedì 4 ottobre 2021) La quinta giornata di Serie A TimVision si chiude con i successi di Sassuolo, Milan e Pomigliano. Le emiliane di Piovani rispondono alla Juventus e la raggiungono in testa alla classifica, il Milan torna a sorridere dopo il ko dello scorso weekend, le campane battono l’Inter e centrano la prima vittoria nel torneo. Finisce 3-0 la sfida tra il Sassuolo di Piovani e la Lazio di Morace. Al ‘Ricci’, dopo una Serie di interventi tempestivi di Ohrstrom tra i pali, alla mezzora il match si sblocca per le padrone di casa: tacco di Dubcova e rasoterra chirurgico di Tomaselli, che firma il suo primo sigillo stagionale. A inizio ripresa chance clamorosa del raddoppio per Philtjens, ma il difensore belga spedisce il pallone sopra la traversa. Nei minuti successivi le biancocelesti si salvano sui ... Leggi su footdata (Di lunedì 4 ottobre 2021) La quinta giornata diA TimVision si chiude con i successi di, Milan e Pomigliano. Le emiliane di Piovani rispondono allantus e la raggiungono in testa alla classifica, il Milan torna a sorridere dopo il ko dello scorso weekend, le campane battono l’Inter e centrano la prima vittoria nel torneo. Finisce 3-0 la sfida tra ildi Piovani e ladi Morace. Al ‘Ricci’, dopo unadi interventi tempestivi di Ohrstrom tra i pali, alla mezzora il match si sblocca per le padrone di casa: tacco di Dubcova e rasoterra chirurgico di Tomaselli, che firma il suo primo sigillo stagionale. A inizio ripresa chance clamorosa del raddoppio per Philtjens, ma il difensore belga spedisce il pallone sopra la traversa. Nei minuti successivi le biancocelesti si salvano sui ...

