Premio Nobel per la Medicina, premiati David Julius e Ardem Patapoutian "per le loro scoperte di recettori per temperatura e tatto" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Premio Nobel per la Medicina è stato assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian "per le loro scoperte di recettori per la temperatura e il tatto". Questa la motivazione dell'Accademia svedese per il maggior riconoscimento che può ricevere uno scienziato in vita. "La nostra capacità di percepire calore, freddo e tatto è fondamentale per la sopravvivenza e alla base della nostra interazione con il mondo che ci circonda. Nella nostra vita quotidiana diamo per scontate queste sensazioni, ma come vengono iniziati gli impulsi nervosi in modo da percepire temperatura e pressione? Questa domanda è stata risolta dai premi Nobel di ...

