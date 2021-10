Pjanic: “Al Besiktas per vincere tutto. A fine anno vorrei dipingere la città di bianconero” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco ex Serie A con le maglie della Roma e della Juventus, visto il pochissimo spazio avuto con Koeman al Barcellona, ha scelto la Turchia e il Besiktas per la sua nuova avventura. Ecco le sue parole a BeIn Sports: “Sono venuto al Besiktas per vincere e mi riferisco a qualsiasi competizione a cui prendiamo parte. Quando la squadra è al suo meglio so cosa possiamo fare. Qui ci sono giocatori di grande esperienza e qualità. Prima di accettare ho parlato con Sehic (portiere del club di Istanbul suo connazionale, ndr) conosce bene questo club e mi ha dato tutti i dettagli di cui avevo bisogno. Il Besiktas è il più grande club della Turchia e spero di poter dipingere di bianconero la città a fine ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 ottobre 2021) Miralem, centrocampista bosniaco ex Serie A con le maglie della Roma e della Juventus, visto il pochissimo spazio avuto con Koeman al Barcellona, ha scelto la Turchia e ilper la sua nuova avventura. Ecco le sue parole a BeIn Sports: “Sono venuto alpere mi riferisco a qualsiasi competizione a cui prendiamo parte. Quando la squadra è al suo meglio so cosa possiamo fare. Qui ci sono giocatori di grande esperienza e qualità. Prima di accettare ho parlato con Sehic (portiere del club di Istanbul suo connazionale, ndr) conosce bene questo club e mi ha dato tutti i dettagli di cui avevo bisogno. Ilè il più grande club della Turchia e spero di poterdila...

