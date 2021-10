Pioli | “Una fortuna aver conosciuto Astori Scudetto? E’ presto per dirlo”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Stefano, allenatore del Milan, ha ricevuto il premio Ussi in Sardegna e ha parlato di Davidee anche del campionato

Sono onorato e orgoglioso di questo riconoscimento, conoscere Davide è statafortuna ". Ad Arzachena, un commosso Stefanoha ricevuto dall'Ussi Sardegna il premio dedicato ad Astori , tragicamente scomparso nel marzo del 2018. "persona speciale nella sua ...Leggi anche >>> He is on fire - La vittoria del nuovocontro scettici e maestriPoi sulla questione rigori afferma: 'Vogliamo che i rigori siano molto più seri, quindi abbiamo chiestosoglia ...Il commento della giornata di Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è affidato al direttore Mario Sconcerti. Pioli ha detto che la Serie A sta crescendo grazie ai nuovi giovani tecnici. E' un ...Il tecnico del Milan ha ricevuto un premio intitolato all’ex capitano della Fiorentina: “Davide è ancora con noi, ci siamo sempre appoggiati a vicenda” ...