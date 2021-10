La difesa di Salvini: "Abbiamo vinto a Bernarda" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si presenta allo Speciale del Tg1 e non parla di sconfitta. Dice: "La prossima volta il centrodestra scelga per tempo i suoi candidati". Matteo Salvini interviene a spoglio in corso ma con Milano già data e per perduta. Per non riconoscere la sconfitta anticipa che "l'anno prossimo votano 25 capoluoghi di provincia. Il centrodestra ha il dovere di individuare i suoi candidati il prima possibile. Chiederò agli amici Giorgia e Silvio di presentare entro il mese di novembre i propri candidati, civici o non civici, per avere almeno 5 o 6 mesi di tempo per spiegare la nostra proposta ai cittadini. Scegliere presto e insieme". Non vuole però ammettere di aver sbagliato i candidati: "Detto questo, credo che Abbiamo scelto i candidati migliori, e da parte mia non arriverà mai una parola di critica verso di loro", prosegue Salvini. "Ci sono ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si presenta allo Speciale del Tg1 e non parla di sconfitta. Dice: "La prossima volta il centrodestra scelga per tempo i suoi candidati". Matteointerviene a spoglio in corso ma con Milano già data e per perduta. Per non riconoscere la sconfitta anticipa che "l'anno prossimo votano 25 capoluoghi di provincia. Il centrodestra ha il dovere di individuare i suoi candidati il prima possibile. Chiederò agli amici Giorgia e Silvio di presentare entro il mese di novembre i propri candidati, civici o non civici, per avere almeno 5 o 6 mesi di tempo per spiegare la nostra proposta ai cittadini. Scegliere presto e insieme". Non vuole però ammettere di aver sbagliato i candidati: "Detto questo, credo chescelto i candidati migliori, e da parte mia non arriverà mai una parola di critica verso di loro", prosegue. "Ci sono ...

