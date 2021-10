Giro di Lombardia 2021: programma, orario, tv, data, streaming (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo la Parigi-Roubaix che ha fato esultare tutti gli appassionati italiani grazie al successo di Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), è il momento del Giro di Lombardia, ultimo appuntamento dell’UCI World Tour 2021; la Classica delle Foglie Morte torna nella sua solita location temporale di ottobre, dopo che lo scorso anno venne anticipata al giorno di Ferragosto. 4400 metri di dislivello nell’edizione di quest’anno, la numero 115, che andrà da Como a Bergamo; le due città ospitanti di partenza e arrivo si sono quest’anno invertite, con lo storico Ghisallo situato a soli 30 chilometri dall’inizio della corsa. Tante montagne da scalare, con Roncola (9,4 chilometri al 6,6%) e Berbenno (6,8 km al 4,6%), seguito da Dossena e Zambla alta, contigue. Poi Passo di Ganda (9,2 km al 7,2%) e lo strappo di Colle Aperto, 1500 metri all’8% che si ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo la Parigi-Roubaix che ha fato esultare tutti gli appassionati italiani grazie al successo di Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), è il momento deldi, ultimo appuntamento dell’UCI World Tour; la Classica delle Foglie Morte torna nella sua solita location temporale di ottobre, dopo che lo scorso anno venne anticipata al giorno di Ferragosto. 4400 metri di dislivello nell’edizione di quest’anno, la numero 115, che andrà da Como a Bergamo; le due città ospitanti di partenza e arrivo si sono quest’anno invertite, con lo storico Ghisallo situato a soli 30 chilometri dall’inizio della corsa. Tante montagne da scalare, con Roncola (9,4 chilometri al 6,6%) e Berbenno (6,8 km al 4,6%), seguito da Dossena e Zambla alta, contigue. Poi Passo di Ganda (9,2 km al 7,2%) e lo strappo di Colle Aperto, 1500 metri all’8% che si ...

