Urne aperte, aggiornamenti in tempo reale (Di domenica 3 ottobre 2021) Seggi elettorali aperti nei 40 comuni della provincia di Salerno chiamati al voto per il rinnovo delle cariche a Palazzo di Città. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 quando partirà poi lo spoglio elettorale. Come si vota Nei comuni fino a 15mila abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco o solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata allo stesso candidato sindaco: il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato. Nei comuni con più di 15mila abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco e un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate allo stesso candidato sindaco. E' possibile esprimere il voto "disgiunto", tracciando un segno sul candidato ...

