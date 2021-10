Un Garante per collaboratori di giustizia, testimoni e whistleblowing (Di domenica 3 ottobre 2021) Partendo dal presupposto che la lotta alle nuove mafie e alle sue continue evoluzioni criminali non può prescindere da chi è interno alla criminalità organizzata e ne conosce meccanismi e segreti, il 24 settembre del 2021 ho depositato presso la Commissione Giuridica del Parlamento europeo presieduta da Adrian Vazquez Lazara un progetto embrionale per l’istituzione di un Garante nazionale per la tutela dei collaboratori di giustizia, dei testimoni e dei whistleblowing adattabile ai vari Stati membri. Ho ricevuto a breve giro di posta il suo pieno apprezzamento all’idea e appena possibile approfondirò il tema in sede europea. Depositerò a breve lo stesso progetto in Italia presso la Commissione Parlamentare Antimafia al suo presidente Nicola Morra. Senza i collaboratori di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 ottobre 2021) Partendo dal presupposto che la lotta alle nuove mafie e alle sue continue evoluzioni criminali non può prescindere da chi è interno alla criminalità organizzata e ne conosce meccanismi e segreti, il 24 settembre del 2021 ho depositato presso la Commissione Giuridica del Parlamento europeo presieduta da Adrian Vazquez Lazara un progetto embrionale per l’istituzione di unnazionale per la tutela deidi, deie deiadattabile ai vari Stati membri. Ho ricevuto a breve giro di posta il suo pieno apprezzamento all’idea e appena possibile approfondirò il tema in sede europea. Depositerò a breve lo stesso progetto in Italia presso la Commissione Parlamentare Antimafia al suo presidente Nicola Morra. Senza idi ...

