Simeone: «Col Barcellona partita come tante altre, ma ora Messi non c’è» (Di domenica 3 ottobre 2021) Diego Simeone commenta la vittoria sul Barcellona: ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone commenta la vittoria sul Barcellona: le sue parole riportate dal Mundo Deportivo. «Penso che siamo riusciti a fare una buona partita. Siamo stati in grado di sfruttare il gioco di blocchi ordinato. Abbiamo fatto un’ottima transizione attacco difesa. Hanno cercato di farci del male, ma abbiamo chiuso abbastanza bene. Abbiamo imposto il gioco che volevamo fare. Per questo abbiamo ottenuto una vittoria molto importante. Piquè? Non penso mai a quello che pensano i calciatori. È la prima partita che abbiamo giocato contro il Barça senza Messi. In altre partite non c’è stata molta differenza su questa ma ora ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Diegocommenta la vittoria sul: ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Atletico Madrid Diegocommenta la vittoria sul: le sue parole riportate dal Mundo Deportivo. «Penso che siamo riusciti a fare una buona. Siamo stati in grado di sfruttare il gioco di blocchi ordinato. Abbiamo fatto un’ottima transizione attacco difesa. Hanno cercato di farci del male, ma abbiamo chiuso abbastanza bene. Abbiamo imposto il gioco che volevamo fare. Per questo abbiamo ottenuto una vittoria molto impor. Piquè? Non penso mai a quello che pensano i calciatori. È la primache abbiamo giocato contro il Barça senza. Inpartite non c’è stata molta differenza su questa ma ora ...

