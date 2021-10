Riva è il nuovo recordman dei 10 km su strada | “Punto ai Mondiali di Eugene”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 3 ottobre 2021) Cade il primato italiano dei 10 km su. Il protagonista è Pietro, piemontese delle Fiamme Oro, che a Ginevra, in Svizzera, corre in 28:06 e supera di due secondi il record che apparteneva dalla scorsa stagione a Daniele Meucci ed Eyob Faniel, entrambi a 28:08. L’azzurro allenato da Stefano Baldini si classifica al quarto posto in una gara di alto livello tecnico, nell’evento “The Giants Geneva”, dove termina la sua prova alle spalle di tre atleti keniani di valore, a partire dal primatista del mondo della mezza maratona Kibiwott Kandie, vincitore in 26:51, ma anche Felix Kipkoech (26:57) e Boniface Kibiwott (27:13)., cuneese di Alba, 24 anni, è il primo degli atleti europei al traguardo e fa meglio di nomi illustri come il francese campione continentale dei 10.000 su pista Morhad Amdouni (quinto in 28:32) e lo svizzero ...