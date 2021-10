“Quelli che il lunedì”: dal 4 ottobre un grande show in prima serata con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu (Di domenica 3 ottobre 2021) MILANO – Un “late show” in uno studio dalle atmosfere urban, ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e brillanti confronti con gli ospiti: debutta il 4 ottobre, in prima serata, “Quelli che il lunedì”, il nuovo programma di Rai2 condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, protagonisti di trentuno puntate in onda ogni lunedì dalle 21.20 in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione a Milano. Saranno loro a tenere le redini di un programma in cui a farla da padrona sarà l’attualità, scandita dall’umorismo e dalla satira di Luca e Paolo e dalla professionalità di Mia che tenterà di contenerne l’esplosività, rivendicando anche ... Leggi su lopinionista (Di domenica 3 ottobre 2021) MILANO – Un “late” in uno studio dalle atmosfere urban, ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e brillanti confronti con gli ospiti: debutta il 4, in, “che il”, il nuovo programma di Rai2 condotto da Mia, protagonisti di trentuno puntate in onda ognidalle 21.20 in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione a Milano. Saranno loro a tenere le redini di un programma in cui a farla da padrona sarà l’attualità, scandita dall’umorismo e dalla satira die dalla professionalità di Mia che tenterà di contenerne l’esplosività, rivendicando anche ...

