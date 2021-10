Napoli, Spalletti: 'Dobbiamo migliorare per chiudere le partite' (Di domenica 3 ottobre 2021) FIRENZE - "Fiorentina? Non è facile quando trovi squadre che giocano come loro, perché fare uomo contro uomo a centro campo non è facile. Bisogna metterci mano e imporci di avere certi comportamenti. ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 3 ottobre 2021) FIRENZE - "Fiorentina? Non è facile quando trovi squadre che giocano come loro, perché fare uomo contro uomo a centro campo non è facile. Bisogna metterci mano e imporci di avere certi comportamenti. ...

Advertising

sportmediaset : Serie A, #FiorentinaNapoli 1-2: Spalletti resta a punteggio pieno. #SportMediaset - MassimoCaputi : Sette su sette per il #Napoli che ribalta il vantaggio iniziale della #Fiorentina e da prova della sua forza in una… - claudioruss : Solo un'altra volta nella sua carriera da allenatore Luciano #Spalletti era riuscito a rimanere imbattuto in tutto… - Diaboli27867158 : RT @NapoliCalcioNET: #FiorentinaNapoli 1-2, #Spalletti: “Vittoria risicata. Alcuni giocatori non in forma” - iljokeer : Bellissimo #Napoli. D’altronde mister #Spalletti è una certezza !! #FiorentinaNapoli -