Italiano non rinuncia alla difesa alta, Osimhen non rinuncia a fargli male (Di domenica 3 ottobre 2021) Fiorentina-Napoli 1-1 alla fine del primo tempo. Partita intensa, i viola giocano a ritmi alti. Vanno in gol al 29esimo con Martinez Quarta su azione di calcio d’angolo. La squadra di Italiano stava giocando bene, con più intensità rispetto al Napoli. Calcio d’angolo battuto sul secondo palo. È evidentemente uno schema perché dal centro si sfila Vlahovic che appoggia in mezzo dove il difensore si coordina e segna. Fabian Ruiz si lamenta di una spinta di Vlahovic nei suoi confronti. Dazn riferisce di una discussione tra il centrocampista e Spalletti. Per l’allenatore non c’è stato alcun fallo. La pensano come lui al Var. Poi, però, il Napoli pareggia. E ancora una volta c’è lo zampino di Osimhen che sorprende la difesa alta di Italiano. Fabian lancia lungo, Italiano per ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 ottobre 2021) Fiorentina-Napoli 1-1fine del primo tempo. Partita intensa, i viola giocano a ritmi alti. Vanno in gol al 29esimo con Martinez Quarta su azione di calcio d’angolo. La squadra distava giocando bene, con più intensità rispetto al Napoli. Calcio d’angolo battuto sul secondo palo. È evidentemente uno schema perché dal centro si sfila Vlahovic che appoggia in mezzo dove il difensore si coordina e segna. Fabian Ruiz si lamenta di una spinta di Vlahovic nei suoi confronti. Dazn riferisce di una discussione tra il centrocampista e Spalletti. Per l’allenatore non c’è stato alcun fallo. La pensano come lui al Var. Poi, però, il Napoli pareggia. E ancora una volta c’è lo zampino diche sorprende ladi. Fabian lancia lungo,per ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Non esiste potere più forte del popolo italiano. Buon voto ???? - AlbertoBagnai : Proprio non ce la fanno a cogliere la dimensione politica del problema! E stiamo parlando dei migliori. Ma la colpa… - trash_italiano : Praticamente Valentina, l’unica che potrebbe creare dinamiche in questo momento, non la facciamo diventare concorre… - LionofJudah4 : RT @partitoonanista: Oggi 3 ottobre e domani, lunedì 4 ottobre, NON DISPERDERE IL TUO VOTO! MA DIFFONDI IL SEME DELL'IDEALE ONANISTA! VOTA… - iorollomaria : RT @papito1492: Se il primo partito italiano è pieno di fascisti la colpa di chi è, se non di politicanti, giornalisti, televisioni e padr… -