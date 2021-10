Da Gino – Roma

(Di lunedì 4 ottobre 2021) DaVicolo Rosini, 4 – 00186Tel. 06/6873434 Sito Internet: Tipologia:na Prezzi: antipasti 10/15€, primi 12/13€, secondi 12/18€, dolci 6/7€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTA Nascosta in un vicoletto a L nei pressi dei palazzi del potere, questa storica trattoria ha messo d’accordo politici di ogni colore all’insegna del buon cibo, veracementeno. È questo il principale merito del Cavalier, quello di non aver derogato sulla qualità delle preparazioni, nonostante la clientela “garantita” dalla felice ubicazione. Il menù, come spesso avviene nelle trattorie “di una volta” ha poco appeal nella sezione antipasti, che si limita a salumi, formaggi, prosciutto e melone e caprese con bufala, in compagnia dell’ormai onnipresente patanegra, ma presenta interessanti scelte fra primi e ...

