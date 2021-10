Vicepresidente Barcellona | «Koeman resta Nessun piano B»

(Di domenica 3 ottobre 2021) Rafa Yuste,del, ha confermato Ronaldin panchina: le sue dichiarazioni sul tecnico olandese Rafa Yuste,del, ha confermato Ronaldin panchina. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Movistar. «Inmomento ilha pensato di sostituire Ronald, non abbiamo unB. Non è cambiato nulla, abbiamo fiducia ine abbiamo solo bisogno di tranquillità per il nostro progetto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Rafa Yuste, vicepresidente del Barcellona, parla a Movistar di Ronald Koeman e del futuro della panchina blaugrana: 'In nessun momento il Barcellona ha pensato di sostituire Ronald Koeman, non abbiamo un piano B. Ronald Koeman resterà l'allenatore del Barcellona. Lo assicura il vicepresidente del Barcellona, Rafa Yuste, che, ai microfoni di Movistar,.