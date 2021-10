Torino-Juventus 0-1, Juric: “Tante assenze, ma ci manca lucidità” (Di sabato 2 ottobre 2021) “Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, avremmo potuto fare più male alla Juventus. Nel secondo tempo loro hanno accelerato, noi abbiamo tenuto, con giocatori in posizioni non loro e alla fine paghi il minimo errore“. Così Ivan Juric commenta la sconfitta del Torino nel derby con la Juventus: uno 0-1 arrivato nel finale con il gol di Manuel Locatelli. I granata sono ancora alle prese con le numerose assenze, ma il tecnico croato, ai microfoni di Dazn, non cerca scuse: “Oggi mancava Djidji, in attacco mancano tanti giocatori e Lukic non ha le caratteristiche che servono. Ma dobbiamo migliorare tecnicamente e nel giro palla, dispiace perché a lunghi tratti abbiamo fatto bene. Ci mancano un po’ di conoscenze del gioco, nel primo tempo giocavamo più a ... Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021) “Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, avremmo potuto fare più male alla. Nel secondo tempo loro hanno accelerato, noi abbiamo tenuto, con giocatori in posizioni non loro e alla fine paghi il minimo errore“. Così Ivancommenta la sconfitta delnel derby con la: uno 0-1 arrivato nel finale con il gol di Manuel Locatelli. I granata sono ancora alle prese con le numerose, ma il tecnico croato, ai microfoni di Dazn, non cerca scuse: “Oggiva Djidji, in attaccono tanti giocatori e Lukic non ha le caratteristiche che servono. Ma dobbiamo migliorare tecnicamente e nel giro palla, dispiace perché a lunghi tratti abbiamo fatto bene. Cino un po’ di conoscenze del gioco, nel primo tempo giocavamo più a ...

