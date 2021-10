Swank Rally Sardegna 2021 | vince Botturi | ' Quanta passione in questa gara'

Advertising

Si conclude sulle spiagge di Porto Torres l'edizione 2021 del Deusdi Sardegna. Un'edizione che ha visto l'elenco iscritti raddoppiare in numero rispetto al 2020, con un forte incremento dei piloti stranieri, accorsi da ogni dove per vivere un'esperienza ...L'atmosfera c'è e si sente tutta: quella delin primis, con la navigazione talvolta non scontata col classico road book, ma anche questo è il bello della disciplina; quella degli Anni 80 e 90, con moto d'epoca e outfit vintage che si ...Mentre Alessandro Botturi (Yamaha Ténéré 700) continua a dominare la gara, diamo uno sguardo a tutto ciò che ruota attorno alla gara stessa. Sabato l'ultimo giorno con premiazioni in nave ...I piloti hanno affrontato circa 300 km di sterrato, immergendosi nella foresta Burgos per la prova speciale. Alessandro Botturi (Yamaha Ténéré 700) il più veloce, molto bene Marco Aurelio Fontana (Hon ...