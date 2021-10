Real Madrid | Ancelotti | “La gara con lo Sheriff ha intaccato il nostro orgoglio | domani reagiremo”

(Di sabato 2 ottobre 2021) Il tecnico del, Carlo, alla vigilia del match di Liga contro l’Espanyol, ha chiesto ai suoi calciatori una reazione dopo il ko in Champions League con lo: “La partita contro lohaile daremo tutto. Penso che senza palla il modulo più efficace sia un 4-4-2, con la palla le cose cambiano. Dovremo lottare con entrambe fino alla fine, forse ora l’Atletico sta meglio. Vedro’ laperché sono due grandi squadre, ma se facciamo quello che c’è da fare, lotteremo per il titolo. Allenare il Barcellona? Non posso andare contro la mia storia, con tutto il rispetto per un grande club. Kroos? Siamo contenti del suo ritorno. Porta ...

Sheriff Tiraspol non conosce sconfitta. Dopo la vittoria in casa del Real Madrid, Thill e compagni hanno vinto 1 - 0 contro il Milsami , a decidere la gara un gol di Traoré , con i moldavi che hanno finito in 10 per l'espulsione di Addo. Della serie, avete voluto la Brexit… Il fenomeno portoghese è tornato a Manchester dopo più di un decennio, dato che ha trascorso nove stagioni al Real Madrid e tre alla Juventus.