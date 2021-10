MOVIOLA – Sassuolo-Inter | Handanovic su Defrel | tutto regolare | non è fallo

(Di sabato 2 ottobre 2021) L’rischia di prendere il secondo gol proprio allo scadere del primo tempo. Nel match contro il, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, De Vrij sbaglia clamorosamente il retropassaggio all’indietro e regala palla ache si invola verso la porta, alloraprova ad uscire per contrastarlo e nella corsa l’attaccante neroverde cade a terra chiedendo calcio di punizione ed espulsione. Pairetto però non fischia e anche dal Var confermano la decisione del campo. Dalle immagini si nota come il capitano nerazzurro faccia diper evitare il contatto e che siaad andare addosso ad. SportFace.

...e Inter si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiInter 1 - 0...L'episodio chiave del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2021/22:Inter L'episodio chiave delladel match trae Inter, valido per la 7ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Pairetto L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH ...Il Sassuolo sblocca la partita su calcio di rigore. Nel match contro l’Inter, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, Boga si rende pericoloso sulla sinistra, va sul fond ...“C’è un infortunio perché Nehuen Perez si è procurato una piccola lesione in un muscolo accessorio, rientrerà senza grossi problemi dopo la sosta”. Lo dice Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, in conf ...