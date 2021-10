(Di sabato 2 ottobre 2021) Oltre 30operatori qualificati, di cui il 48% dall'estero, in rappresentanza di 120 nazioni: sono i numeri di consuntivo del 55/o, che ha chiuso oggi dopo quattro giornate di business, ...

Advertising

fisco24_info : Marmomac: chiusa a Verona 55/a edizione con 30 mila presenze: Primo salone internazionale lapideo in presenza dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Marmomac chiusa

Agenzia ANSA

"Questa edizione di- commenta Maurizio Danese, presidente di Veronafiere - ha vinto una sfida il cui esito non era affatto scontato: mantenere l'elevato profilo di internazionalità e ..."Questa edizione di- commenta Maurizio Danese, presidente di Veronafiere - ha vinto una sfida il cui esito non era affatto scontato: mantenere l'elevato profilo di internazionalità e ...Oltre 30 mila operatori qualificati, di cui il 48% dall'estero, in rappresentanza di 120 nazioni: sono i numeri di consuntivo del 55/o Marmomac, che ha chiuso oggi dopo quattro giornate di business, e ...La fiorentina Catia Scarpelli è la "Donna del Marmo" 2021. Il premio le è stato conferito dall’Associazione Nazionale le Donne del Marmo “per l’importante contributo alla valorizzazione del patrimonio ...