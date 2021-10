Quirinale, Salvini: «A me basta che non ci vada Prodi». E su Berlusconi «Ha smentito, mi fido» (Di venerdì 1 ottobre 2021) Le presunte parole di Berlusconi sul leader della Lega e sulla Meloni? «Berlusconi le ha smentite e io mi fido di lui». Lo afferma Matteo Salvini, ai microfoni di “Radio Capital”. «La mia priorità è il lavoro, cercare di evitare l’aumento dell’Imu. Lascio le ricostruzioni e i litigi tra giornalisti e politici a certa carta stampata». . Giorgetti loda Calenda? «Ha smentito lui, ha smentito Berlusconi. Evidentemente quelli che parlano con “La Stampa” sono sfortunati», ironizza l’ex ministro dell’Interno. Gianni Letta Quirinale? «Non faccio il toto-Quirinale perché di mezzo c’è una manovra economica con cui vogliamo tagliare un po’ di tasse. Ne riparleremo a febbraio. A me basta che non ci vada ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Le presunte parole disul leader della Lega e sulla Meloni? «le ha smentite e io midi lui». Lo afferma Matteo, ai microfoni di “Radio Capital”. «La mia priorità è il lavoro, cercare di evitare l’aumento dell’Imu. Lascio le ricostruzioni e i litigi tra giornalisti e politici a certa carta stampata». . Giorgetti loda Calenda? «Halui, ha. Evidentemente quelli che parlano con “La Stampa” sono sfortunati», ironizza l’ex ministro dell’Interno. Gianni Letta? «Non faccio il toto-perché di mezzo c’è una manovra economica con cui vogliamo tagliare un po’ di tasse. Ne riparleremo a febbraio. A meche non ci...

