Meteo, le previsioni in Campania di venerdì 1° ottobre 2021

Ecco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, venerdì 1° ottobre 2021. 

Avellino – Cielo sereno e sole, sono i due ingredienti del venerdì irpino. Giornata piacevole, con temperature che arriveranno a toccare i 25° nelle prime ore del pomeriggio. Venti moderati sono attesi nell'arco dell'intera giornata. 

Benevento – Il mese di ottobre si aprirà all'insegna del cielo sereno nel Sannio. Il sole sarà protagonista, una coda dell'estate che porterà le temperature ad assestarsi sotto i 30°, attesi per le prime ore del pomeriggio. Venti moderati soffieranno sul territorio beneventano. 

Caserta – Si prevede una giornata piacevole sul territorio casertano. Sole e caldo, con temperature che arriveranno a toccare i 28°. Venti ...

