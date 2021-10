Matteo Messina Denaro, è caccia al boss con decine di perquisizioni (Di venerdì 1 ottobre 2021) in diverse località tra Trapani, Agrigento e Palermo E’ in corso una maxi operazione di polizia in Sicilia, l’obiettivo è la cattura di Matteo Messina Denaro, il boss della mafia siciliana, capo del mandamento di Castelvetrano e considerato uno tra i latitanti più pericolosi e ricercati al mondo. Sono decine le perquisizioni in corso, disposte dalla Dda di Palermo, in cui sono impegnati circa 150 agenti delle squadre mobili di Palermo, Trapani e Agrigento, supportati dagli uomini del Servizio centrale operativo e dei reparti prevenzione crimine di Sicilia e Calabria. Le perquisizioni sono state rivolte verso soggetti considerati vicini al boss latitante dal 1993 e che operano nel territorio di Agrigento e di Trapani e riguardano i territori di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) in diverse località tra Trapani, Agrigento e Palermo E’ in corso una maxi operazione di polizia in Sicilia, l’obiettivo è la cattura di, ildella mafia siciliana, capo del mandamento di Castelvetrano e considerato uno tra i latitanti più pericolosi e ricercati al mondo. Sonolein corso, disposte dalla Dda di Palermo, in cui sono impegnati circa 150 agenti delle squadre mobili di Palermo, Trapani e Agrigento, supportati dagli uomini del Servizio centrale operativo e dei reparti prevenzione crimine di Sicilia e Calabria. Lesono state rivolte verso soggetti considerati vicini allatitante dal 1993 e che operano nel territorio di Agrigento e di Trapani e riguardano i territori di ...

