Ciclismo | Giro di Sicilia 2021 | programma | calendario | orari e diretta tv di tutte le tappe

Il calendario e il programma del Giro di Sicilia 2021, la breve corsa a tappe che andrà in scena dal 28 settembre al 1 ottobre prossimi. Tanti nomi di spicco pronti a infiammare la corsa sull'isola, a cominciare dal padrone di casa Vincenzo Nibali. Dopo la pausa forzata del 2020, la Sicilia torna ad ospitare la sua corsa a tappe che nel 2019 ha visto trionfare lo statunitense Brandon McNulty. Il Giro di Sicilia 2021 sarà trasmesso ogni giorno in diretta tv da RaiSport.

