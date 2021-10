Chiusura notturna ospedali Subiaco e Monterotondo: l’annuncio della ASL, ecco come stanno le cose (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Non esiste alcun rischio di Chiusura o riduzione dei servizi dei Pronto soccorso degli ospedali di Subiaco e Monterotondo nella fascia oraria notturna. Non è previsto inoltre alcun declassamento a ‘punti di primo intervento’. L’Azienda sanitaria ha già intrapreso e sta percorrendo tutte le azioni possibili e consentite per il reclutamento di ulteriore personale. La tutela della salute dei cittadini e la qualità dei servizi sanitari offerti sono le assolute priorità, l’assistenza non si è fermata nei momenti più duri della pandemia e non si fermerà neanche ora. Si invitano gli organi di informazione a non generare allarme nell’opinione pubblica”. Lo dichiara in una nota il Direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Non esiste alcun rischio dio riduzione dei servizi dei Pronto soccorso deglidinella fascia oraria. Non è previsto inoltre alcun declassamento a ‘punti di primo intervento’. L’Azienda sanitaria ha già intrapreso e sta percorrendo tutte le azioni possibili e consentite per il reclutamento di ulteriore personale. La tutelasalute dei cittadini e la qualità dei servizi sanitari offerti sono le assolute priorità, l’assistenza non si è fermata nei momenti più duripandemia e non si fermerà neanche ora. Si invitano gli organi di informazione a non generare allarme nell’opinione pubblica”. Lo dichiara in una nota il Direttore generaleAsl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito. su Il ...

