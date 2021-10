Anticipazioni Amici 21 | concorrente fuori dal programma | la reazione

(Di venerdì 1 ottobre 2021) La classe di21 si è ormai formata ma mancano ancora delle rifiniture per avviare ufficialmente la gara. Il 29 settembre è stata registrata la terza puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica alle 14 su Canale 5. Stando ad alcunee spoiler trapelati, pare che la puntata non sia stata per L'articolo

di Maria De Filippi :della terza puntata in onda domenica 3 ottobre e chi sarà l'ospite presente in puntata Prima di svelarvi cosa succederà ai ragazzi coinvolti nelle sfide, ...Lesegnalano che Genoveva rivela a Felipe che ha ritirato la denuncia contro di lui. ... Nel frattempo, Felipe annuncia ai suoiche lascerà Acacias . Dopo di che, Velasco dice a ...La classe di Amici 21 si è ormai formata ma mancano ancora delle rifiniture per avviare ufficialmente la gara. Il 29 settembre è stata registrata la terza Un allievo del programma sbattuto fuori in ma ...Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all’8 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) ...