Ubriaco aiuta la polizia nella ricerca di un uomo scomparso: ma stanno cercando proprio lui (Di giovedì 30 settembre 2021) Da non credere quanto accaduto in Turchia dove un uomo ha passato ore a cercare sè stesso, dando una mano ad autorità e a volontari. Gli amici ne avevano denunciato la scomparsa da un locale Stava trascorrendo la serata in un locale quando improvvisamente, a causa dell’ingente quantitativo di alcol bevuto, è uscito dal bar L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 30 settembre 2021) Da non credere quanto accaduto in Turchia dove unha passato ore a cercare sè stesso, dando una mano ad autorità e a volontari. Gli amici ne avevano denunciato la scomparsa da un locale Stava trascorrendo la serata in un locale quando improvvisamente, a causa dell’ingente quantitativo di alcol bevuto, è uscito dal bar L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

SkyTG24 : In #Turchia un #ubriaco ha aiutato a cercare un disperso ma lo scomparso era lui: - RobTallei : Buongiornissimo - six_182 : RT @SkyTG24: In #Turchia un #ubriaco ha aiutato a cercare un disperso ma lo scomparso era lui: - cippalippissimo : RT @SkyTG24: In #Turchia un #ubriaco ha aiutato a cercare un disperso ma lo scomparso era lui: - spuntalaluna1 : ???? Turchia: ubriaco aiuta a cercare un disperso, ma lo scomparso era lui -