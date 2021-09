Thuram: «Osimhen è un esempio per tutti quelli che vogliono realizzare un sogno» (Di giovedì 30 settembre 2021) Lilian Thuram ha parlato di razzismo in Italia. Le dichiarazioni dell’ex difensore di Parma e Juventus sulla sua esperienza da giocatore Lilian Thuram ha parlato del tema razzismo in Italia: le dichiarazioni a Il Mattino. RAZZISMO – «Ho conosciuto Kalidou quando venne a Parigi con il Napoli per la sfida contro il PSG. Lui è un ragazzo straordinario, con grandi valori umani e con un enorme equilibrio. Significato della presenza di Koulibaly, Anguissa e Osimhen nel Napoli? Può aiutare le persone a cambiare mentalità e ad avere una maggiore apertura verso persone che hanno un colore della pelle diverso o che seguono un’altra religione». Osimhen – «Osimhen è bravissimo, veloce e ha il senso del gol. Non mi meraviglia che faccia tante reti a Napoli, lo avevo già visto nel Lille. Victor, per la sua storia, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Lilianha parlato di razzismo in Italia. Le dichiarazioni dell’ex difensore di Parma e Juventus sulla sua esperienza da giocatore Lilianha parlato del tema razzismo in Italia: le dichiarazioni a Il Mattino. RAZZISMO – «Ho conosciuto Kalidou quando venne a Parigi con il Napoli per la sfida contro il PSG. Lui è un ragazzo straordinario, con grandi valori umani e con un enorme equilibrio. Significato della presenza di Koulibaly, Anguissa enel Napoli? Può aiutare le persone a cambiare mentalità e ad avere una maggiore apertura verso persone che hanno un colore della pelle diverso o che seguono un’altra religione».– «è bravissimo, veloce e ha il senso del gol. Non mi meraviglia che faccia tante reti a Napoli, lo avevo già visto nel Lille. Victor, per la sua storia, ...

