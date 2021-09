Su Radio Deejay dal 3 ottobre riparte Deejay Training Center, il programma dedicato a chi lo sport lo fa: tutte le novità (Di giovedì 30 settembre 2021) ... per chi fa sport a qualunque livello (le domande si possono inviare alla mail del programma: TrainingCenter@Deejay.it), raccontando di esperienze sul campo e fornendo le informazioni più aggiornate ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 settembre 2021) ... per chi faa qualunque livello (le domande si possono inviare alla mail del.it), raccontando di esperienze sul campo e fornendo le informazioni più aggiornate ...

Advertising

abvsencenj : my universe su radio deejay ho urlato - radio_m2o : Ascolta il meglio del mondo rap, trap, urban, latin di #OneTwoOneTwo ogni volta che vuoi ?? - PennaCritica : Roshelle - Come fai, come fai (live @Radio Deejay) ????? - tegamini : Foto appena pubblicata @ Radio Deejay - marika1987 : @missdeesaster HahahahH è semplicemente radio deejay che a volte tira fuori queste perle ?? -